Otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da park halindeki otomobil, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42087 Sokak'ta park halindeki otomobilde çıktı. Hayrullah Döner'e ait 01 ABV 966 plakalı otomobilin motor kaputundan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu araç sahibine bildirdi. Komşularının uyarısı sonrası dışarı çıktığında otomobilinin yandığını gören Döner, durumu itfaiyeye bildirip, bir yandan da evden çektiği hortumla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerine varmadan, vatandaşlarca söndürüldü. Olası kundaklama ihtimaline karşı araç çevresinde polis ekiplerince inceleme yapılırken, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Motor kısmı yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

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