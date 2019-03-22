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Otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 08:41 | Son Güncelleme

ADANA'da park halindeki otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ADANA'da park halindeki otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42087 Sokak'ta park halindeki otomobilde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Hayrullah Döner'e ait 01 ABV 966 plakalı otomobilin motor kaputundan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu araç sahibine bildirdi. Komşularının uyarısıyla dışarı çıkıp otomobilinin yandığını gören Döner, durumu itfaiyeye bildirip, bir yandan da evden çektiği hortumla yangına müdahale etti. Otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri olay yerine varmadan, vatandaşlarca söndürüldü. Olası kundaklama ihtimaline karşı araç çevresinde polis ekipleri inceleme yaparken, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Motor kısmı yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

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