Otomobil, yaya ve direğe çarptı: 2 yaralı

Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bir yayaya ve telefon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hacımirzalı Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ABJ 776 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, yol kenarında oturan Yunus Emre T.'ye (23) ve ardından telefon direğine çarptı. Kazada Yunus Emre T. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Talip A. (42) yaralanırken, sürücü ise kaçtı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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