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  4. Otomobil yayalara böyle çarptı

Otomobil yayalara böyle çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobilin çarpma anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaza dün öğlen saatlerinde Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobilin çarpma anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza dün öğlen saatlerinde Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülüç istikametine seyir eden Mertcan G. idaresindeki 67 TN 051 plakalı otomobil şehir içi yolcu taşıyan otobüsten durakta indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ali Yanmaz ile 56 yaşındaki Mustafa Demir’e çarptı. Kazada Ali Yanmaz ağır şekilde yaralanırken ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Mustafa Demir’in ise tedavinin devam ettiği belirtildi. Aynı nokta sürekli kaza meydana gelmesine rağmen önlem alınmamasına kıza mahalle sakinleri ise kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapatmıştı.
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında
Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ali Yanmaz ile Mustafa Demir’in durakta yolcu otobüsünden inip bir süre bekledikten sonra karşıya geçmeye çalışırken otomobilin kendilerine çarptığı ve Ali Yanmaz’ın havada taklalar atıp yere düştüğü görülüyor.
Savcılığın kaza ile ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

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