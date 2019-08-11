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Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 03:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki yayaların arasına daldı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki yayaların arasına daldı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy'e seyir halinde olan sürücü Macit Tanrıverdi (42) yönetimindeki 16 NAV 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada Ahmet Keskin (38) ve Muharrem Taş (46) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen olay sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ahmet Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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