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Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 00:20 | Son Güncelleme

Erzincan’da seyir halindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.Edinilen bilgiye göre kaza, Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Erzincan’da seyir halindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 24 DR 622 plakalı M.A.Ö idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sadullah Çınar isimli yayaya çarptı.
Kaza sonrası yaralanan yaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alınmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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