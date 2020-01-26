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Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Adıyaman’da otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Beytullah S.

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Beytullah S. idaresindeki 01 L7745 plakalı otomobil, Adıyaman Gölbaşı karayolunun 5. kilometresinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Ahmet Çiçek’e çarptı. Meydana gelen kazada yaya Ahmet Çiçek, otomobil sürücüsü Beytullah S. ve otomobilde bulunan Emine S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Çiçek, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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