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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

25.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Çarşamba Belediye Meydanı’nda meydana geldi.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba Belediye Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle’de seyir halinde ilerleyen Ç. K. (31) idaresindeki 19 AY 077 plakalı otomobil, yaya olarak yürüyen E.S.’ye (62) çarptı. Çarpma sonucu E.S. bacağına aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 acil ambulans ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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