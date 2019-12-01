HABER

Otomobil yokuş aşağı giderken takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 18:39 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda, yokuş aşağı giderken tümseğe çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, yokuş aşağı giderken tümseğe çarparak kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Otomobilin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Hacıahmet Kurtoğlu Caddesi'nde 17.20 sıralarında meydana geldi. 34 TG 9267 plakalı otomobilin sürücüsü Turan Erarslan, yokuş aşağı giderken önüne bir hız tümseği çıktı. Erarslan, frene basmasına rağmen tümseğe çarpan otomobil daha sonra kaldırıma vurarak kontrolden çıktı. Yol kenarında park halinde olan hafif ticari aracın lastiğine çarpan otomobil takla attı.
Ters dönen otomobilde sıkışan Turan Erarslan, çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıktı. Boynunda ezilme tespit edilen Erarslan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Turan Erarslan'ın yokuş aşağı giderken yaşadığı kaza cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin yol üzerinde park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra takla atması görülüyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNERHadise'nin fotoğrafı olay olduHadise'nin fotoğrafı olay oldu
Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralıMalatya’da silahlı kavga: 2 yaralı
Demokrat Parti’den ‘Türkiye İçin Demokrasi’ ÇağrısıDemokrat Parti’den ‘Türkiye İçin Demokrasi’ Çağrısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mevsimin ilk karı yağdı! İşte son durum

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

'Okul müdüründen aday öğretmenlere talimat' iddiasına inceleme

İmam Hatip Lisesi müdüründen aday öğretmenlere 'talimat' iddiası!

Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü!

Son dakika: Bartholomeos’un evine giren hırsızlar tutuklandı!

Bartholomeos’un evine giren hırsızlar tutuklandı!

Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tekrar tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Başsavcılık'tan açıklama

Acil servis bahçesinde panik; duvardan düşen domuz öldü

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.