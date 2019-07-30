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Otomobil yol kenarında bekleyen aileye çarptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Otomobil yol kenarında bekleyen aileye çarptı: 6 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Oğuz Tütün'ün (28) kullandığı 34 GA 0646 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Akpınar köyü mevkisinde yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı.

Kazada yol kenarında bekleyen İlkay (34), Ayaz Eren (2) ve Azra Tutuk (6), sürücü Tütün ile araçtaki eşi Canan (23) ve oğlu Musab Hamza Tütün (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Adıyaman Gölbaşı trafik kazası

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