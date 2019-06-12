Otomobil yol kenarındaki 2 kişiye çarpıp, markete daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen Sercan Karacadal (21) ile Doğanay Kurumlu'ya çarptı. Daha sonra bir markete dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada Sercan Karacadal yaşamını yitirdi, Doğanay Kurumlu yaralandı. Kaçan sürücü ve araçtaki 3 kişi ise polis tarafından yakalandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Kadıoğlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. B.Ş.'nin kullandığı 34 BKS 825 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki marketin önünde bekleyen Sercan Karacadal ile Doğanay Kurumlu'ya çarptı. Karacadal ve Kurumlu çarpmanın şiddetiyle savrulurken, otomobil ise önce elektrik panosuna çarptı sonrasında marketin içine girdi. O sırada markette bulunan Hasan Tekinaslan ve oğlu Arda kazadan son anda kurtuldu. B.Ş. ile aynı otomobilde bulunan 3 kişi kazanın ardından olay yerinden yaya halde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Sercan Karacadal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Doğanay Kurumlu ise ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bacağında kırık olduğu tespit edilen Doğanay Kurumlu tedaviye alındı. Polis kaçan otomobil sürücüsü B.Ş. ile diğer 3 kişiyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. 'ÖLÜMDEN DÖNDÜK' Market sahibi Hasan Tekinaslan, "Saat 01.30 sıralarında oğlumla marketin kasasının arkasında otururken, birden bir gürültü duyduk. Marketin önünde bulunan elektrik panosundan alevler yükselirken, bir aracın marketimizin içerisine daldığını gördük. Masaya da çarpan otomobil, bizi sıkıştırdı. Oğlumla ben ölümden döndük. 250 bin lira maddi kaybımız var. Gencecik iki gencimizden biri hayatını kaybederken, diğerinin de ayağı kırıldı. Kazadan sonra araç içerisinde bulunan 4 kişi arkalarına bile bakmadan kaçtı" dedi.

