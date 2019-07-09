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Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 19:36 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu eşi ve çocuklarının yaralandığı kazada hayatını kaybeden öğretmen Şerife Bolat Kurt (47), memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.  Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Sivas- Tokat yolunda Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Sivas'ta kazada ölen öğretmen Osmaniye'de toprağa verildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- SİVAS'ta, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu eşi ve çocuklarının yaralandığı kazada hayatını kaybeden öğretmen Şerife Bolat Kurt (47), memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Sivas- Tokat yolunda Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Levent Kurt (46) yönetimindeki 60 NV 262 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otomobildeki eşi Şerife (47) ile çocukları İbrahim (19) ve Süleyman Kurt (16) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Tokat Niksar Mesleki Eğitim Merkezi'nde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olan Şerif Kurt (47) hayatını kaybetti. Baba ve çocuklarının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öğretmen Şerife Bolat Kurt'un cenazesi memleketi Osmaniye'ye getirildi. Devlet Hastanesi morgundan alınan Kurt'un cenazesi, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Şerife Bolat Kurt'un cenazesi Fakıuşağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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