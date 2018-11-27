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Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kayalıklara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kayalıklara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Nurdağı-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresi Sakçagözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Seyfi Gül yönetimindeki 35 JD 046 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğü kazada, sürücü Seyfi Gül ile yanındaki akrabaları Suna, Hamiyet ve Hatice Gül yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralıOtomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralıOtomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralıOtomobil yol kenarındaki kayalıklara çarptı: 4 yaralı

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