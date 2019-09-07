HABER

Otomobil yoldan çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

Gaziantep-Şanlıurfa otobanında seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa otobanında Ahmet I.(54) idaresindeki 21 BK 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak zemine düştü.

Gaziantep-Şanlıurfa otobanında seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa otobanında Ahmet I.(54) idaresindeki 21 BK 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak zemine düştü. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Eşref Ö. (60) ve Yunus Özcan (34) yaralandı. Eşref Ö. Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılırken, Yunus Özcan ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Özcan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumna götürüldü.

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Kendisini 'polis' olarak tanıtıp, ev arkadaşlarını dolandırdıKendisini 'polis' olarak tanıtıp, ev arkadaşlarını dolandırdı
Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında 143 kaçak göçmen yakalandıÇeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında 143 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.