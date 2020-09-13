Otomobil yoldan çıktı: 2’si ağır 5 yaralı

Kayseri-Ankara yolunda otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Ankara yolu 35. kilometrede meydana gelen kazada sürücüsü H.B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UD 7005 plakalı otomobil refüje çarparak yoldan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü H.B. (56), R.B. (54), S.B. (47), M.E.B.(53) ve S.B. (53) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinde otomobil sürücüsü H.B. ve otomobilde bulunan S.B.’nin durumlarının ağır olduğu belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik amacı ile kazanın meydana geldiği yolda trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

