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Otomobil, yolun ortasında alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, hareket halindeki otomobil, motor bölümünün alev alması sonucu yandı.

Otomobil, yolun ortasında alev alev yandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, hareket halindeki otomobil, motor bölümünün alev alması sonucu yandı.
Olay öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Adapazarı Dörtyol Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Sanayi sitesine doğru giden, ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Araçta bulunanlar kendilerini dışarı attı. Yangın kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Bir anda alev topuna dönen otomobilden çıkan dumanlar yüzlerce metre uzaktan görüldü. İtfaiye yangını söndürse de araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, yolun ortasında alev alev yandıOtomobil, yolun ortasında alev alev yandıOtomobil, yolun ortasında alev alev yandıOtomobil, yolun ortasında alev alev yandı

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