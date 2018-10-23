HABER

Otomobil yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (Tekrar)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp yön levhasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp yön levhasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. 1071 Malazgirt Bulvarı'ndan Öveçler yönüne giden Mehmet Can Turan (27) yönetimindeki 34 ABE 336 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp alt geçit girişindeki yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobil, hurda yığınına döndü. Kazada, araçta sıkışan sürücü Turan ile yanındaki Şükriye Burcu Erkoçak (28) ve Özkay Çağrı Kolcu (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Can Turan ile Özkay Çağrı Kolcu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Şükriye Burcu Erkoçak'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDaha iyi orgazm olabilmek için vajinasına estetik yaptırdıDaha iyi orgazm olabilmek için vajinasına estetik yaptırdı
Alışveriş yaptığı market sahibinin para ve çek defterini çaldıAlışveriş yaptığı market sahibinin para ve çek defterini çaldı
Kazada yaralanan Yunus polisinin beyin ölümü gerçekleştiKazada yaralanan Yunus polisinin beyin ölümü gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızının yaptıkları dehşete düşürdü

Üvey kızının yaptıkları dehşete düşürdü

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme

Eve erken dönüp eşini yasak aşkıyla basmıştı! Flaş gelişme

Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti

İnsanlık ölmemiş dedirten an!

İnsanlık ölmemiş dedirten an!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.