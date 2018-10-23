Otomobil yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (Tekrar)

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp yön levhasının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. 1071 Malazgirt Bulvarı'ndan Öveçler yönüne giden Mehmet Can Turan (27) yönetimindeki 34 ABE 336 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp alt geçit girişindeki yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobil, hurda yığınına döndü. Kazada, araçta sıkışan sürücü Turan ile yanındaki Şükriye Burcu Erkoçak (28) ve Özkay Çağrı Kolcu (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Can Turan ile Özkay Çağrı Kolcu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Şükriye Burcu Erkoçak'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
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