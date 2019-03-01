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Otomobil yön levhasına çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 07:03 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir otomobil yön levhasının direğine çarptı.

Otomobil yön levhasına çarptı: 1 yaralı

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir otomobil yön levhasının direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Örnek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.C.'nin kullandığı 06 YA 6788 plakalı otomobil, Siteler istikametinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak Türk Telekom Genel Müdürlüğü önündeki yön levhasının direğine çarptı. Kazada N.C. yaralanırken, otomobil hurda yığınına döndü. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle, Turgut Özal Bulvarı'nın 2 şeridi araç geçişine kapanırken, temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Otomobil yön levhasına çarptı: 1 yaralıOtomobil yön levhasına çarptı: 1 yaralı

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