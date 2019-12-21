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Otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı, belde karanlığa büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 01:22 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Kandilli beldesinde elektrik kesintisi yaşandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Zonguldak-Ereğli Karayolunun Kandilli beldesi girişinde meydana geldi. Sabahattin Aygün (27) yönetimindeki 67 ASL 948 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yıkılan direk, otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü Aygün ile otomobildeki Kübra Orhan (24) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BELDE KARANLIĞA BÜRÜNDÜ, YOL KAPANDI
Kazada, yüksek gerilim hattının kabloları koparak yola savrulurken, Kandilli beldesi karanlığa büründü. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin kabloları yoldan kaldırmasının ardından normale döndü. Elektrik kesintisi yaşanan beldede ise ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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