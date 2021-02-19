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  4. Otomobil zeytinliğe uçtu, itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı

Otomobil zeytinliğe uçtu, itfaiyeci yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı

19.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak zeytinliğe daldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak zeytinliğe daldı. Zeytin ağaçlarına çarpan otomobilde bulunan iki kadın yaralandı. Hastaneden getirilen yaşlı kadın, zeytinliğin yoğun kar ve bataklık olmasından dolayı itfaiye erinin sırtında araçtan çıkarılabildi.
Kaza Orhangazi-İznik yolu Üreğil altı mevkiinde meydana geldi. Kayınvalidesini Bursa Şehir Hastanesine götürüp tedavisini tamamladıktan sonra Orhangazi’ye Mahallesine getirmek için 34 SZ 7670 plakalı otomobille seyir halinde olan Mehmet İbiş (45), aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe daldı. Zeytin ağaçlarına çarparak durabilen otomobilde bulunan Asiye İbiş (47) ile Asiye Bekin (66) hafif yaralandı.
Kaza mahalline sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytinliğe uçan otomobilin arka koltuğunda bulunan 66 yaşındaki Asiye Bekin zeytinliğin aşırı kar ve bataklık olmasından dolayı dizlerine kadar suyun içine giren itfaiye erinin sırtında araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralanan Asiye Bekin ve Ayla İbiş olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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