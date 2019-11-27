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Otomobilde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın durdurup, arama yaptığı otomobilde, 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın durdurup, arama yaptığı otomobilde, 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Değerinin 500 bin lira olduğunu belirten uyuşturucuyla ilgili, 2'si İran uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, İran uyruklu 2 şüpheli ile bir Türk vatandaşının Van'dan temin edecekleri metamfetamini Manisa'nın Salihli ilçesine getirip, buradaki bazı kişilere teslim edeceği yönünde bilgiye ulaştı. E- 96 karayolu üzerinde önlem alan ekipler, otomobili pazartesi günü durdurdu. Narkotik köpeği 'Vicdan' ile otomobili arayan jandarma ekipleri, değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtilen 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2'si İran uyruklu olmak üzere M.H., A.A.V.S., Y.E., F.E. ve S.T. 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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