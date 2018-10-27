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Otomobilde 11 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

KONYA'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin koltuk altına gizlenmiş 11 kilo 405 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.  Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdacadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma başlattı.

Otomobilde 11 kilo eroin ele geçirildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin koltuk altına gizlenmiş 11 kilo 405 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdacadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma başlattı. Ekipler, dün akşam saatlerinde Konya-Adana karayolu üzerinde Eyyüp K. yönetimindeki Kahramanmaraş plakalı bir otomobili durdurdu. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis, araçta narkotik dedektör köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar'ın tepki vermesi üzerine polis, arka koltuğu sökerek otomobilde detaylı arama yaptı. Aramada koltuk altına yapılmış gizli bölmede, paketler halinde 11 kilo 405 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Eyyüp K., emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde 11 kilo eroin ele geçirildiOtomobilde 11 kilo eroin ele geçirildiOtomobilde 11 kilo eroin ele geçirildiOtomobilde 11 kilo eroin ele geçirildi

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