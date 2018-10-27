HABER

Otomobilde 11 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

KONYA'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin koltuk altına gizlenmiş 11 kilo 405 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin koltuk altına gizlenmiş 11 kilo 405 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdacadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma başlattı. Ekipler, dün akşam saatlerinde Konya-Adana karayolu üzerinde Eyyüp K. yönetimindeki Kahramanmaraş plakalı bir otomobili durdurdu. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis, araçta narkotik dedektör köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar'ın tepki vermesi üzerine polis, arka koltuğu sökerek otomobilde detaylı arama yaptı. Aramada koltuk altına yapılmış gizli bölmede, paketler halinde 11 kilo 405 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Eyyüp K., emniyete götürüldü.

PARTNERÇipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...Çipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...
Adana Heykel Sempozyumu'nda mermerler şekil almaya başladıAdana Heykel Sempozyumu'nda mermerler şekil almaya başladı
Otomobilde 11 kilo eroin ele geçirildiOtomobilde 11 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!

Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!

İnternet aşkına paralarını kaptırdı! Hatice Teyze, Esra Erol'un programında herkesi şoke etti!

İnternet aşkına paralarını kaptırdı! Hatice Teyze, Esra Erol'un programında herkesi şoke etti!

Eşi kayıp diye arıyordu, mülteci teknesinde sevgilisiyle yakalandı

Eşi kayıp diye arıyordu, mülteci teknesinde sevgilisiyle yakalandı

Bursalı ünlü iş adamı intihar etti

Bursalı ünlü iş adamı intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.