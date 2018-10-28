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Otomobilde 15 parça hayvan figürlü heykelcik ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde polis ekiplerince durdurulup arama yapılan otomobilde, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 parça hayvan figürlü heykelcik ele geçirildi.

Otomobilde 15 parça hayvan figürlü heykelcik ele geçirildi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde polis ekiplerince durdurulup arama yapılan otomobilde, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 parça hayvan figürlü heykelcik ele geçirildi.
Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol uygulamasında M.A. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 parça hayvan figürlü heykelcik ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. ifadesinde, heykelcikleri babasına ait tarlayı sürürken bulduğunu söyledi. Hakkında 2863 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapılan M.A., serbest bırakıldı. Hayvan figürlü heykelcikler ise Sivas Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde 15 parça hayvan figürlü heykelcik ele geçirildi

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