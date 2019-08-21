Otomobilde 1720 uyuşturucu hap ele geçirildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobile yapılan aramada, 1720 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul'dan Manisa'nın Salihli ilçesine uyuşturucu hap getirileceğini öğrenen polis ekipleri, harekete geçti. Pazartesi akşamı uyuşturucunun taşındığı otomobil, Çarşamba Pazarı Mevkii yakınlarında durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda, aracın bagaj ve koltuk arkasına gizlenmiş 1720 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki R.D. ve S.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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