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Otomobilde 19 bin 600 ecstasy hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 19 bin 600 ecstasy hap ele geçirildi, 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 19 bin 600 ecstasy hap ele geçirildi, 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Döşemealtı ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde uzman ekipler tarafından yapılan aramada, kapıların döşemelerine gizlenmiş 19 bin 600 ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.D. adlı kadının yanı sıra, E.D., A.Ö., O.S. ve R.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.

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