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Otomobilde 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 18:56 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, arama yapılan otomobilde, poşet ve zarf içinde 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi.

Otomobilde 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, arama yapılan otomobilde, poşet ve zarf içinde 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi. Gözatlına alınan sürücü, mahkemece tutuklandı.
Salihli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.B.'nin ilçe dışından satmak üzere Salihli'ye yüklü miktarda esrar getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, A.B.'nin kullandığı otomobili tespit etti. Polis ekipleri, aracı yolda durdurup arama yaptı. Aramada 2 ayrı poşet ve zarf içinde, toplam 2 kilo 48 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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