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Otomobilde 360 litre sahte şarap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 360 litre sahte şarap ele geçirildi, sürücü Ü.Ö.

Otomobilde 360 litre sahte şarap ele geçirildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 360 litre sahte şarap ele geçirildi, sürücü Ü.Ö. gözaltına alındı.
​İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, Nazilli'nin kırsal Arslanlı Mahallesi'nde, şüphe üzerine Ü.Ö.'nün kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli ebatlardaki damacanalar içinde toplam 360 litre sahte şarap ele geçirildi. Sahte şaraplara imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan Ü.Ö., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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