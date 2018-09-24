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Otomobilde 4 ruhsatsız tabancaya 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

TOKAT'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Otomobilde 4 ruhsatsız tabancaya 3 gözaltı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzunburun mevkisinde polis kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, çeşitli markalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancaların piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu belirtildi. Araç içerisindeki 3 şüpheli gözaltına alınarak, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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