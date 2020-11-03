HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

Adana polisi bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana polisi bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, bu silahlara ait 6 şarjör ile 150 adet mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
AK Parti İl Başkanı korona olduAK Parti İl Başkanı korona oldu
AUZEF'ten sınav açıklaması!AUZEF'ten sınav açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı
29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Diğer Haberler
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak koronavirüse yakalandı
AK Parti İl Başkanı korona oldu
Sayısal Loto sonuçları 2 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2 Kasım Sayısal Loto sonuçları
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kedi kurtarıldı
Enkaz altında kalan kedi böyle kurtarıldı
Deprem profesöründen korkutan açıklama: İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyecek
Deprem profesöründen korkutan açıklama: İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyecek
FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
Son anda kurtuldular! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Son anda kurtuldular! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.