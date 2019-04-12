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Otomobilde ağır makineli tüfek ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:42 | Son Güncelleme

Otomobilde ağır makineli tüfek ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada ağır makineli tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri, Gümüştekin Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Sürücü Y.K'nin üstünü arayan ekipler, tabanca ve buna ait mermi ele geçirdi. Bunun üzerine otomobilin bagajında da arama yapan ekipler, ağır makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 66 fişek, tabanca, 78 dolu fişek ve 7 kartuş buldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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