HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı

Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 20:37 | Son Güncelleme

Kağıthane’de bir otomobilde alkol kullandığı iddia edilen gençlerle mahalleli arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Kağıthane’de bir otomobilde alkol kullandığı iddia edilen gençlerle mahalleli arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olay, dün gece saatlerinde Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, mahalleye gelen gençler araçlarını park ederek otomobil içinde alkol kullanmaya başladı. Yaşanan durumdan rahatsız olan mahalleli gençlerin bulundukları bölgeden ayrılmasını istedi. Mahalle sakinlerini dikkate almayarak karşılık veren gençler, alkol kullanmaya devam etti.

Bıçakla kendisini uyaran mahalle sakinin üzerine yürüdü
Mahallelinin uyarılarını dikkate almayan gençler, alkol kullanmaya devam edince, mahalleliyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetini artırırken, araçtaki gençlerden bir tanesi eline bıçak alarak kendisini uyaran vatandaşın üzerine yürüyerek tehditler savurdu.

Arbede sırasında bir kişi bıçakla yaralandı
Bunun üzerine mahalleli ile otomobilde alkol kullanmaya devam eden gençler arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Yaşanan olayda mahalleli gençlere ait olduğu düşünülen araca zarar vermeye başladı. Yaralı en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kavga anı kamerada
Otomobil içinde alkol kullanmak isteyen gençlerle mahalleli arasında yaşanan kavga anı ise, o sırada üst geçidi kullanan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arbede yaşandığı ve vatandaşlardan bir tanesinin koşarak gençlerin otomobiline zarar verdiği görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
Bodrum'da eczaneye baskın yapan polis, 545 litre 'etil alkol' ele geçirdiBodrum'da eczaneye baskın yapan polis, 545 litre 'etil alkol' ele geçirdi
Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Görenler hemen polisi aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Görenler hemen polisi aradı, gerçek sonradan ortaya çıktı
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Kendisini eleştirenlere dövmesini gösterdi!
Kendisini eleştirenlere dövmesini gösterdi!
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Diğer Haberler
Nazilli’de fuhuş operasyonu
Nazilli’de fuhuş operasyonu
Aydın'da 5 gündür aranan genç parkta bulundu
5 gündür aranıyordu! Parkta bulundu
Kayseri'de otomobilin LPG tankından 10 bin 350 gram uyuşturucu çıktı
Otomobilin LPG tankından 10 bin 350 gram uyuşturucu çıktı
MSB'den Ermenistan'a fotoğraflı tepki
MSB'den Ermenistan'a fotoğraflı tepki
Çavuşoğlu ve Bayramov'dan kritik görüşme
Türkiye ile Azerbaycan'dan kritik görüşme
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 17 Ekim koronavirüs tablosu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.