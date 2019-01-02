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Otomobilde 'Balım' ile yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, otomobilde eğitimli köpek 'Balım' ile yapılan aramada 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Otomobilde 'Balım' ile yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, otomobilde eğitimli köpek 'Balım' ile yapılan aramada 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri plakası açıklanmayan otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgi üzerine harekete geçti. Kahta- Siverek Karayolu'ndaki Narince Jandarma Karakolu önünde uygulama noktası oluşturan ekipler tespit edilen otomobili durdurdu. Jandarma otomobilde eğitimli köpek 'Balım' ile yaptığı aramada 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde 1 kilo 630 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobil sürücüsü N.K.'yi gözaltına alarak ifade için İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

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