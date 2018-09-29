Otomobilde baygın bulundular

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE merkeze bağlı Gündolaması köyü yolunda uyuşturucu aldıkları öne sürülen 3 kişi, otomobilde baygın bulundu.
Merkeze bağlı Gündolaması köyüne giden bazı vatandaşlar, köy yolunda 14 NA 245 plakalı otomobilde 3 kişinin hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.F., M.Ç. ve K.K.'nın, aldıkları uyuşturucunun etkisiyle araçlarını bilinçsizce ormanlık alana sürdürükleri, bir süre sonra da kendilerinden geçtiklerini belirledi. Bu kişiler hakkında daha önce de uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.
C.F., M.Ç. ve K.K., çağırılan ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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