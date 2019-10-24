HABER

Otomobilde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 17:16 | Son Güncelleme

Antalya’da, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi otomobilde silahla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi’nde meydana gelen olayda, Y.A., eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği 07 ADF 729 plakalı otomobildeki N.G.’yi silahla yaralamıştı.

Otomobilde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya’da, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi otomobilde silahla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi’nde meydana gelen olayda, Y.A., eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği 07 ADF 729 plakalı otomobildeki N.G.’yi silahla yaralamıştı. Şüpheli Y.A., olay yerinden halk otobüsüyle kaçtı. Yaralı N.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polislerin kendisini takip ettiğini anlayan Y.A., otobüsten inip saklandığı bir apartmanın bodrum katında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Taşköprü’de alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyorTaşköprü’de alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor
Babasını öldüren sanığa kardeşinden “İnşallah içeride geberirsin” tepkisiBabasını öldüren sanığa kardeşinden “İnşallah içeride geberirsin” tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Bu ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

Bu ışıklar sürücüleri şaşkına çeviriyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkma ara verildi

Anzer Yaylası'nda gerginlik!

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.