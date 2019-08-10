HABER

Otomobilde bırakılan köpek havasızlıktan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 19:03 | Son Güncelleme

DÜZCE’de, sahiplerinin otomobil içinde bırakarak alışverişe gittiği ‘Şakir’ isimli köpek, havasızlıktan yaşamını yitirdi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, sahiplerinin otomobil içinde bırakarak alışverişe gittiği ‘Şakir’ isimli köpek, havasızlıktan yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Ş., Terrier cinsi ‘Şakir’ isimli köpeğini otomobilinde bırakarak ailesiyle birlikte alışverişe gitti. Bir süre sonra otomobilden gelen havlama sesini duyanlar, köpeğin sıcaktan bunalarak çabaladığını gördü. Otomobilin camlarını açmaya çalışarak köpeği kurtarmak için çaba sarf eden vatandaşlar başarılı olamadı. Bir süre sonra aracının yanına gelen İ.Ş., köpeğinin hareketsiz yattığını gördü. Köpeği dışarı çıkarıp, kalp masajı yaparak kurtarmak isteyen İ.Ş., başarılı olamayınca hayvanı aracına koyarak gitti.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Ticari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralıTicari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralı
Bodrum'da tekne yandı; 6 kişi kurtarıldıBodrum'da tekne yandı; 6 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.