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Otomobilde bıraktığı, sattığı hayvanların parası çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

AKSARAY'da iki büyükbaş hayvanını 13 bin 700 liraya satıp adliyeye gelen Mevlüt Uygur'un (33), park halindeki otomobilin torpido gözüne bıraktığı parası çalındı.

Otomobilde bıraktığı, sattığı hayvanların parası çalındı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da iki büyükbaş hayvanını 13 bin 700 liraya satıp adliyeye gelen Mevlüt Uygur'un (33), park halindeki otomobilin torpido gözüne bıraktığı parası çalındı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
​Olay, bugün Taşpazar Mahallesi'nde adliye binası karşısındaki semt pazarında meydana geldi. Besicilik yapan Mevlüt Uygur, sabah saatlerinde hayvan pazarına gidip 2 büyükbaş hayvanını 13 bin 700 liraya sattı. Ardından 68 AAD 254 plakalı otomobilini adliye binasının karşısındaki boş araziye park eden Uygur, işlemlerini halletmek için adliyeye gitti. Bir süre sonra geri dönen Uygur, aracın sol kapısının zorla açılıp, torpido gözüne bıraktığı 13 bin 700 lirasının çalındığını fark etti, polise haber verdi.
Araçta parmak izi çalışması yapan polis, parayı çalan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde bıraktığı, sattığı hayvanların parası çalındı

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