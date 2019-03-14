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Otomobilde çakmak gazı dolum tüpü patladı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 02:37 | Son Güncelleme

Denizli'de, bir otomobilde çakmak gazı dolum tüpünün patlaması sonucu, 3 genç yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu, 3 kişi yaralandı.

Kervansaray Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde park halindeki 20 EN 599 plakalı otomobilde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, patlamanın şiddetiyle camları kırılan ve hasar oluşan otomobilde, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi olduğunu belirledi.

Yaralılar Enes Mengi A. (18), Musa C. (19) ve Artu A. (19), 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilde ve çevrede yapılan inceleme sonucu, çakmak gazı dolum tüpü bulundu.

Patlamanın bu tüplerden kaynaklandığı kaydedildi.

Öte yandan yaralıların ilk ifadelerinde araçta sigara yakmak istediklerini, hastaneye nasıl geldiklerini bilmediklerini söylediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
çakmak gazı itfaiye patlama

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