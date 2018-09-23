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Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 02:05 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de park halindeki bir otomobilde bulunan çakmak gazının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,(DHA)
Bahçelievler'de park halindeki bir otomobilde bulunan çakmak gazının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 GK 6837 plakalı otomobil içerisinde bulunan çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlamanın etkisi ile araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2'si ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve dışında incelemelerde bulundu. Polisin soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı

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