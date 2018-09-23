HABER

Otomobilde çakmak gazı patladı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de park halindeki bir otomobilde bulunan çakmak gazının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,(DHA) Bahçelievler'de park halindeki bir otomobilde bulunan çakmak gazının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 GK 6837 plakalı otomobil içerisinde bulunan çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlamanın etkisi ile araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2'si ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve dışında incelemelerde bulundu. Polis ekipleri aracın bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin araç içinde ve dışında yaptığı incelemeler sonucunda topladığı bulguları delil torbalarına koydu. Yaralananların aracın sahibi İsa Şener'in yeğenleri olduğu öğrenilirken, Şener, "Gençler oturmuşlar. Şaka mı yapmışlar, ne yapmışlar onu bilmiyorum artık. Birisi yoğun bakımda. Diğerlerinin durumunu bilmiyorum" dedi. Polisin soruşturması devam ediyor.

PARTNERİnanılmaz buluş! 3 bin yıl öncesinin modası...İnanılmaz buluş! 3 bin yıl öncesinin modası...
DEAŞ'lı terörist, tedavi için geldiği hastanede yakalandıDEAŞ'lı terörist, tedavi için geldiği hastanede yakalandı
Teröristlerin korkulu rüyası oldular Teröristlerin korkulu rüyası oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğal jakuziyi andıran şelale göletlerine ilgi arttı

Doğal jakuziyi andıran şelale göletlerine ilgi arttı

Teröristlerin korkulu rüyası oldular

Teröristlerin korkulu rüyası oldular

Miss Turkey 2018 adayları açıklandı

Miss Turkey 2018 adayları açıklandı

Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!

Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.