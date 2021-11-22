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Otomobilde can pazarı: 4 yaralı

22.11.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta trafik kurallarını ihlal ederek kırmızı ışıkta beklemeyen hafif ticari araç, otomobile çarptı. Hasar alan otomobilde bulunan kadın yolcu, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Otomobilde can pazarı: 4 yaralı

Kaza, Uşak - İzmir Karayolu Hacıkadem Kavşağı’nda meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak istikametine seyir halinde olan Tuğrul Tevfik yönetimindeki hafif ticari araç, Hacıkadem Kavşağı’na geldiğinde kırmızı ışık ihlali sonucu kavşaktan Uşak istikametine dönüş yapan Müjde Korkut yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Kontrolden çıktıktan sonra yolun sağındaki bir ağaca çarparak durabilen otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Atçalı isimli kadın yolcu, büyük maddi hasarın oluştuğu aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaza sonrasında otomobile sıkışan Fatma Atçalı’yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Can pazarının yaşandığı kazada, her iki araçta bulunan dört kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KURALLARI İHLAL ETTİ

Görgü tanıkları, kazaya neden olan hafif ticari aracın trafik ışıklarını ihlal ettiğini ileri sürdü. Maddi hasar oluşan araçların bölgeden kaldırılmasına kadar, bölgede trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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