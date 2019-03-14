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Otomobilde çektikleri gaz patladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 07:35 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki otomobilin içerisinde çakmak gazı soluyan 3 kişi, araçta sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı. Camları kapalı otomobilde gaz solurken bir kişinin sigara içmek için çakmak yakması sonucu meydana gelen patlamada mucizevi şekilde hafif yaralanan gençler, çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin de geldiği olay yerinde otomobil ve çevresinde inceleme yapıldı. İnceleme sonucu çakmak gazı dolum tüpü bulundu.

3 genç ölümden döndü

Olay saat 01.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi Saklıkent Cadesi'nde meydana geldi. Enes Mengi (18), Artug Arpa (19) ve Musa Cihan (19) park halindeki 20 EN 599 plakali otomobilin içerisinde iddiaya göre çakmak gazı solumaya başladı. Otomobilde bulunan kişilerden birisinin sigara yakmak için çakmağını yakması sonucu, camları kapalı otomobilde sıkışan gaz büyük bir gürültüyle patladı.
Patlamanın şiddetiyle otomobilin camları kırıldı. Kapıları ve bagaj kapağı parçalandı. Çevrede panik yaratan olayda otomobilde bulunan 3 genç, mucize eseri hafif şekilde yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayın ardından otomobil ve çevresinde yapılan incelemede çakmak gazı dolum tüpü bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Denizli çakmak gazı

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