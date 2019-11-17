HABER

Otomobilde çıkan yangına beton mikserinden çekilen suyla müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:36 | Son Güncelleme

Otomobilde çıkan yangına beton mikserinden çekilen suyla müdahale

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir otomobilde çıkan yangına, yoldan geçen beton mikserinden çekilen suyla müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Atatürk Havalimanı Kavşağı mevkisinde, bir sürücü, duman çıktığını fark ettiği otomobilini yol kenarına park etti.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, itfaiyeye haber verdi ve yoldan geçen diğer şoförlerden yardım istedi.

Duran bir otomobilden aldığı yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü, araca yanaşan beton mikserinin şoföründen de destek gördü.

Beton mikserine bağlanan hortumla çekilen su sayesinde araçtaki yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması ve inceleme yaptı.

Yangın dolayısıyla araçta hasar oluştu, bölgede trafik bir süre yoğunlaştı.

PARTNERDünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!Dünyanın en sağlıklı şehirleri açıklandı!
Bakan Çavuşoğlu’ndan ‘Yıldız Kenter’ için başsağlığı mesajıBakan Çavuşoğlu’ndan ‘Yıldız Kenter’ için başsağlığı mesajı
Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralıAdıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy beton mikseri D-100 kara yolu otomobil yangın

En Çok Okunan Haberler

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist, MİT operasyonuyla yakalandı

MSB duyurdu: 18 sivili katleden terörist, MİT operasyonuyla yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ruhani'den benzin zammıyla ilgili yeni açıklama

Ruhani'den benzin zammıyla ilgili yeni açıklama

Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

İngiliz ordusunun 'savaş suçlarının' örtbas edildiği ileri sürüldü

İngiliz ordusunun 'savaş suçlarının' örtbas edildiği ileri sürüldü

Son dakika! Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı!

Son dakika! MSB açıkladı: PKK/YPG, en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

'PKK/YPG, 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.