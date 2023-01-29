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Otomobilde çocuğa cinsel istismar! Kendini böyle savundu: 'Cinsel amaçlı dokunmadım'

29.01.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, kızı ile birlikte anaokuluna getirdiği komşusunun 2 kızından 1'ine arka koltukta uyurken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.D. (41), 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Taraf avukatlarının itirazıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan davada, sanık hakkında beraat ve tahliye kararı verildi. A.D. savunmasında, "Cinsel amaçlı çocuğa kesinlikle dokunmadım. Kardeş oldukları için biri yalan söylese diğeri de tasdik eder" dedi.

Otomobilde çocuğa cinsel istismar! Kendini böyle savundu: 'Cinsel amaçlı dokunmadım'

Bursa'da geçen yıl Mart ayında meydana gelen olayda Y.K., kendi çocuğuyla birlikle kızlarını anaokuluna otomobiliyle getirip götüren komşusu A.D.'nin, arka koltukta uyuyan çocuklarından birine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Y.K., cinsel istismara uğradığını öne süren kızı ile diğer çocuğunun anlattıklarının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Annenin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan A.D. tutuklandı.

'BİRİ YALAN SÖYLESE DİĞERİ TASDİK EDER' SAVUNMASI

'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan hakkında Bursa 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan A.D., yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Mağdur çocuğun anne ve babası benim komşumdur. Kendi arabamla çocukları ve kızımı sabahları kreşe bırakır, akşam dönüşte kendim alırdım. Geçen yıl Ekim ayından itibaren böyle gelip götürüm. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Arabanın arka koltuğunda çocuklar uyuyor. Eve geldiğimde anne ve babalarını arayıp çağırıyorum, onlar gelip, kızlarını alıyorlardı. Ben mağdurun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum. Cinsel amaçlı çocuğa kesinlikle dokunmadım. Benim mağdurun ailesi ile hiçbir husumetim yok. Kardeş oldukları için biri yalan söylese diğeri de tasdik eder. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan mağdur çocuk ise anaokuluna gidip gelirken arka koltukta uyudukları sırada, A.D.'nin defalarca vücuduna dokunduğunu ve A.D.'yi sevmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, suçu sabit görülen A.D.'ye, ‘çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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‘ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR’ İLKESİ DİKKATE ALINDI

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine gönderildi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi'nce dosya üzerinden görülen duruşmada, sanık A.D. ile mağdur çocuk ve kardeşinin ifadelerini değerlendiren heyet, kararını verdi. 7’nci Ceza Dairesi heyeti, sanığın yargılama süresince yöneltilen suçlamayı istikrarlı olarak kabul etmemesini, mağdur olduğu öne sürülen kız çocuğu ve kardeşinin çelişkili ifadeler vermesini, çocukların kendilerini okula babalarının getirip götürmesi için yalan söylemiş olabileceğini dikkate alarak 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi kapsamında A.D.’nin beraatine ve tahliyesine hükmetti.

‘YARGITAY’IN KARARI BOZACAĞINA İNANIYORUM’

Karara tepki gösteren mağdur çocuğun ailesinin avukatı Gizem Berceste Olgun Arslan, ağır ceza mahkemesinin verdiği cezayı az bularak itiraz ettikleri Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkan kararın da kendisini ve çocuğun ailesini şaşırttığını belirtti. Arslan, "Toplam 11 yıllık meslek yaşamımda böyle bir kararla karşılaşmadım. BAM'ın kararını Yargıtay'ın bozacağına inanıyorum" dedi.

Sanık avukatı Ayşegül Korkmaz ise yerel mahkemenin tanıklarını dinlemeyip, mağdur olduğunu öne süren çocuğun çelişkili ifadesini dikkate almadığını belirterek, "Bursa Bölge Adliyesi 7’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezası kararını bozarak, 'Olayda cinsel istismar suçu oluşmamıştır’ sonucuna vararak 9 ay 10 gündür tutuklu bulunan müvekkilime beraat kararı verip, tahliye etti. Adalet yerini buldu” diye konuştu.

Müşteki avukatının temyiz ettiği dosyada son sözü, Yargıtay söyleyecek.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bursa Otomobil

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