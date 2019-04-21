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Otomobilde çuvallar içerisinde 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:44 | Son Güncelleme

VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, çuvallar içerisine gizlenmiş, 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

VAN, (DHA)- VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, çuvallar içerisine gizlenmiş, 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada, bagaj kısmında çuvallar içerisine gizlenmiş 33 paket halinde 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü M.Z gözaltına alındı.

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