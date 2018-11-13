HABER

Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

MALATYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada 13 kişi daha gözaltına alınarak şüpheli sayısı 18'e yükseldi.

Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha

MALATYA, (DHA) - MALATYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada 13 kişi daha gözaltına alınarak şüpheli sayısı 18'e yükseldi. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen mühimmatın ise 'RDX ve PENT' karışımı çok kuvvetli plastik patlayıcı olduğu belirlendi.
Geçen 2 Kasım günü Malatya- Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki otomobilde arama yapıldı. Daha önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kapatılan BDP'nin ilçe başkan yardımcılığı yaptığı belirlenen sürücüsü Ali Rıza Ü.'nün tedirgin davranışları üzerine yapılan detaylı aramada otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket içerisinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 5 fünye, 2 uzaktan kumanda ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün ifadesi doğrultusunda, konuyla ilgisi olduğu iddiasıyla Diyarbakır'da 4 kişi daha yakalandı.
13 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Soruşturmayı derinleştiren polis Ali Rıza Ü. ile gözaltına alınan diğer 4 kişinin sorgulamaları doğrultusunda Malatya'nın yanı sıra İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin'de çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 13 kişiyi daha yakaladı. Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 18 şüpheliden işlemi tamamlanan 9 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Halen sorgusu devam eden 9 şüphelinin ifadesi doğrultusunda ise yeni gözaltılar olabileceği bildirildi.
ÇOK GÜÇLÜ PLASTİK PATLAYICI
Soruşturmayı derinleştirerek devam ettiren polis ekiplerinin incelemesinde otomobilin yakıt deposunda ele geçirilen plastik patlayıcının türü de belirlendi. Bomba imha uzmanlarınca yapılan detaylı incelemede plastik patlayıcının RDX ve PENT karışımı olduğu ortaya çıkarıldı. Çok güçlü sınıfında değerlendirilen patlayıcının yanıcı ve tahrip gücünün yüksek olduğu da belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı dahaOtomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı dahaOtomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı dahaOtomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Otomobil çarpan 2 inek telef oldu; ceza korkusuyla sahiplenen çıkmadıOtomobil çarpan 2 inek telef oldu; ceza korkusuyla sahiplenen çıkmadı
Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

İlginizi Çekebilir

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Yasak aşk vahşeti! Öldürdüğü kişinin kuzenini rehin aldı

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

Görücü usulü tanıştı, altınlarla beraber kaçtı!

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Çorlu'da bir kadın Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı! Her yerde aranıyor...

Çorlu'da bir kadın Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı! Her yerde aranıyor...

Yürek burkan görüntü! Şimdilerde eski hayatını arıyor

Yürek burkan görüntü! Şimdilerde eski hayatını arıyor

Markette iğrenç olay! 12 yaşındaki kıza kabusu yaşattı

Markette iğrenç olay! 12 yaşındaki kıza kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.