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Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 2 tutuklama daha

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.
Geçen 2 Kasım günü Malatya-Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki otomobilde arama yapıldı. Daha önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kapatılan BDP'nin ilçe başkan yardımcılığı yaptığı belirlenen Ali Rıza Ü.'nün otomobilinin yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket halinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 5 fünye, 2 uzaktan kumanda ele geçirildi.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis, Malatya, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin'de düzenlediği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan şüpheli 5 kişiden 2'si bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla salıverilmiş oldu.

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