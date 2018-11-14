Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 4 tutuklama daha

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi daha tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.

Geçen 2 Kasım günü Malatya-Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki otomobilde arama yapıldı. Daha önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kapatılan BDP'nin ilçe başkan yardımcılığı yaptığı belirlenen Ali Rıza Ü.'nün otomobilinin yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket halinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 5 fünye, 2 uzaktan kumanda ele geçirildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis, Malatya, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin'de düzenlediği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan 9 şüpheliden 3'ü dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan isimleri açıklanmayan 4 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişi, yargılama sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şu ana kadar 7 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve halen emniyette sorgusu süren 5 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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