Otomobilde eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde 232.50 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Denizli- Nazilli karayolunun ilçe girişinde önlem alan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 232.50 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki E.D., D.T. ve S.Ç. gözaltına alındı.
Ele geçirilen eroinin 100 bin TL değerinde olduğu ifade edilirken, 3 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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