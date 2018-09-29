HABER

Otomobilde eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde 232.50 gram eroin ele geçirildi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde 232.50 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Denizli- Nazilli karayolunun ilçe girişinde önlem alan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 232.50 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki E.D., D.T. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Ele geçirilen eroinin 100 bin TL değerinde olduğu ifade edilirken, 3 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldiYalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi
Çakmak gazı soluduğu iddia edilen genç öldüÇakmak gazı soluduğu iddia edilen genç öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

Uşak'ta korkutan yangın

Uşak'ta korkutan yangın

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Dünyanın en güzel trans bireyi

Dünyanın en güzel trans bireyi

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.