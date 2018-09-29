Otomobilde eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı (2)

3'Ü DE TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, karayolunda durdurulan bir otomobilde ele geçirilen 232,50 gram eroinle ilgili gözaltına alınan E.D., D.T. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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